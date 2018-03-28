Pınar Karşıyaka evinde kayıp

Karşılaşmanın rövanşı 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Maçın ilk 2 dakikasını 7-4 önde geçen Pınar Karşıyaka'nın hücumda etkili olamadığı bölümde konuk ekip Lima, Hannah ve Soko ile sayılar buldu. Üstünlüğü ele geçiren ve bitime 2 dakika kala farkı 11 sayıya (13-24) kadar çıkaran UCAM Murcia, periyodu 26-15 önde bitirdi.

İkinci periyotta Jones'la farkı 7 sayıya (21-28) kadar indirmeyi başaran Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen UCAM Murcia, Lima'nın etkili oyunuyla devrenin son dakikasına 16 sayı farkla 46-30 üstün girdi. Son bölümde aradaki farkı 19 sayıya (30-49) yükselten İspanyol temsilcisi, devreyi bu skorla galip tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 25. dakikayı 57-42 üstün geçen UCAM Murcia karşısında Wood'la 3 sayılık basketler üreten Pınar Karşıyaka, Kennedy'nin 3 sayılık basketiyle 29. dakikada farkı 9 sayıya kadar indirdi: 51-60. UCAM Murcia, periyodu 63-51 önde bitirdi.

Son periyoda Kloof'un sayılarıyla başlayan ve farkı 17 sayıya (51-68) yükselten UCAM Murcia, son 5 dakikaya 68-53 üstün girdi. Pınar Karşıyaka'nın bitime 1 dakika 12 saniye kala farkı 8 sayıya (62-70) indirdiği müsabakayı UCAM Murcia, Urtasun'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle 79-65 galip tamamladı.

Müsabakada scoreboard arızası

İkinci yarı başlamadan önce scoreboard arızası yaşandı. Görevlilerin yoğun çalışmalarına rağmen arıza giderilemedi. Bu nedenle masa hakemlerinin bulunduğu yere maçın skorunu ve kalan süreyi gösteren bir ekran konuldu. Ayrıca 24 saniye göstergelerinin çalışmaması nedeniyle bir görevli 24 saniye süresinin belli sürelerini anonsla duyurdu.

Müsabakanın ikinci yarısı yaklaşık 1 saat gecikmeyle başladı.

Karşılaşmanın son periyodunda Berk Uğurlu'ya yaptığı faulün ardından Sadiel Rojas'a sportmenlik dışı faul çalındı. Bu faulün ardından Pınar Karşıyakalı bir taraftar Rojas'a müdahale etti, taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Bu pozisyonun ardından Berk Uğurlu müsabakaya devam edemedi.

UCAM Murcia'dan 3 oyuncu diskalifiye edildi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar da saha dışına yollandı. Müsabaka yaklaşık 15 dakika durakladı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Boris Krejic (Slovenya)

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 6, Erdi Gülaslan 3, Kennedy 13, Jones 16, Banic 6, Allen 8, Metin Türen 2, Waters, Wood 11

UCAM Murcia: Hannah 9, Oleson 6, Rojas 3, Soko 14, Lima 24, Delia 4, Kloof 6, Urtasun 10, Benite 3

1. Periyot: 15-26

Devre: 30-49

3. Periyot: 51-63

Beş faulle çıkanlar: 39.35 Lima (UCAM Murcia), 39.47 Wood (Pınar Karşıyaka)

Diskalifiye: 36.09 Hannah, Soko, Rojas (UCAM Murcia)