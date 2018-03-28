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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci
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BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE SEVİNCİ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci yaşanıyor.

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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan milli futbolcunun, bu hafta oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci yaşanıyor.

Siyah - Beyazlıların uzun süredir faydalanamadığı tecrübeli oyuncunun, Ocak ayında sakatlığını tamamen atlattığı ve geride kalan 3 aylık süreçte de eksiklerini kapattığı öğrenildi.

 26 yaşındaki milli futbolcunun, Cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı gelen haberler arasında...

Gökhan Töre, geçtiğimiz yıl Beşikaş'tan West Ham United'a kiralanmış; ancak İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayınca tekrar siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlık yüzünden bu sezon Beşiktaş formasıyla maça çıkamadı.

En son, 1 Ekim 2016'da West Ham United-Middlesbrough karşılaşmasında sahada mücadele eden Gökhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzde 100 hazır olduğunun mesajı verdi.

Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayla çıktığı 111 karşılaşmada 19 gol atarken, 28'de asist yaptı.

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