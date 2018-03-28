Hüseyin Doğanyüz'ün öğrencileri tarih yazdı...

İstikrarlı sonuçları ile lig sürecinden itibaren dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Doğanyüz yönetimindeki Karayolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı.

Teknik Direktör Hüseyin Doğanyüz, şampiyonluğun kısa hikayesini Voleybol Aktüel takipçileri ile paylaştı..

'Çalışmalara 15 Ağustosta başladık, Eylül ayında sayısal olarak tam takım olmayı başardık.

Marina ve Anna’nın transferleri ile kadromuz şekillendi. Çalıştık; iyi çalıştık, kötü çalıştık ama çok çalıştık.

15 Ekim’de başlayan lig su gibi aktı, ta ki 25 Mart 2018 ‘ e kadar. Uzun bir lig maratonunun sonunda anlatılacak çok şey var. Takımımız; sahada çok iyi sporcular, kenarda da çok çalışkan, iyi niyetli yardımcı teknik ekip grubu ile başarıya uzandı. Sahada ve saha dışında yaptığımız doğru seçimler bizi finale getirdi.

Süreç boyunca üzerine düşen görevi layıkıyla yapan tüm kadroya teşekkür ederim.14 Ekim’de ilk maç öncesi yaptığım konuşmada; “Hiçbirinizi tanımıyorum çalışmadım daha önce, sizlerle iyi, kötü hiçbir bir hikayem olmadı. Bu yıl bir hikaye yazacağız birlikte. Hikayemizin başlangıcı iyi olsun, sıra dışı olsun ki bütün bir yıl takip edilsin.” demiştim. Nitekim öyle de oldu…

25 Mart’ta ise takımıma şunları söyledim;

“Çok merak ettiler yapabilecekler mi diye, çoğu zaman ihtimal vermediler bile. Biz bu hikayeyi mutlu son ile bitirdik, hepinizin emeğine sağlık. Sizinle çalışmak benim için büyük bir gurur… İyi ki bu hikayenin içinde olmuşum.”



Bu hikayenin içinde olmaktan ve bana verilen görevi hissederek, isteyerek yapmaktan çok keyif aldım. Temennim üst düzeyde imkanlara, tesise ve alt yapısı olan “KARAYOLLARI SPOR KULÜBÜ” müzün yakıştığı “ SULTANLAR LİGİ”nde kalıcı olması ve nice başarılar yaşamasıdır. '

Kaynak: voleybolunsesi.com