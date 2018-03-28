Fenerbahçe'ye Fransız başantrenör

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier oldu.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda başantrenör Fırat Okul'dan boşalan göreve 1965 doğumlu Garnier'in getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Son olarak Fransa Kadın Milli Takım başantrenörlüğünü yapan Valerie Garnier’e Fenerbahçe ailesine 'hoşgeldin' diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol'a deplasmanda 81-80 mağlup olan Fenerbahçe'de, başantrenör Fırat Okul'un yanı sıra yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın sözleşmeleri karşılıklı feshedilmişti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.