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Fenerbahçe'ye Fransız başantrenör
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FENERBAHÇE'YE FRANSIZ BAŞANTRENÖR

Fenerbahçe'ye Fransız başantrenör

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier oldu.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier oldu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda başantrenör Fırat Okul'dan boşalan göreve 1965 doğumlu Garnier'in getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son olarak Fransa Kadın Milli Takım başantrenörlüğünü yapan Valerie Garnier’e Fenerbahçe ailesine 'hoşgeldin' diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol'a deplasmanda 81-80 mağlup olan Fenerbahçe'de, başantrenör Fırat Okul'un yanı sıra yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın sözleşmeleri karşılıklı feshedilmişti.

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