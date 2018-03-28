Etimesgut Belediyespor'dan tarihi hamle

Etimesgut Belediye Spor Başkanı ve Çaykur Rizespor Başkan Vekili Hasan Kartal, genel kurulta yaptıkları tüzük değişikliğini anlattı.

Kartal, "Anonim şirketlerinin bir sahibi olduğu ve daha dikkatli davranılması gerektiği için anonim şirketlere geçildi. Ama anonim şirketlere bakıldığında da onların borçlarının da yukarılara doğru gittiğini görüyoruz." dedi.

ANONİM ŞİRKET UYGUN BİR YÖNETİM ŞEKLİ Mİ?

Kartal anonim şirket ile dernek yönetimi arasındaki farkı şu sözler ile açıkladı: "Anonim şirketlerin ortak sayısı 3 ve ya 5 kişiyse bunlar daha çok dikkat edip daha doğru yönetebilir. Zarar ettiği ve borçlandığı zaman şirketteki sermayesi ile sorumludur. Anonim şirkette şahsi mal varlıklarınız ordaki borçları karşılamaz. Anonim şirket borçlandı, kulüp aşırı borçlanmaya gitti. Anonim şirket bunun altından kalkamayıp ödemeleri yapamayınca Süper Lig'de olan bir takım aşağılara doğru düşmeye başlayacak. En son BAL'a inecek. BAL'a inince de borçtan kurtulamıyor. Anonim şirketin ne kadar borcu varsa hissedarlar tamamından değil hissesi kadar sorumludur. Onu ödemek ile yükümdülür. Anonim şirketlerde çok büyük sermayaler ile kurulmuyor. Bence anonim şirketlerden daha çok -derneklerin düzeltilmek kaydıyla- derneklerin kulüplerin yönetmesinin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Anonim şirketler ile dernekleri yan yana koyduğunuz zaman çözüm derneklerdedir. Eğer Ankara'da faaliyet gösteren bir kulüp varsa tüm Ankaralılarındır. Dernek olduğu zaman Tüm Ankaralılar o derneğe üye olabilir. Ama anonim şirkete herkes ortak olamaz.Bence yönetimde en doğru olanı dernek olmasıdır."

Kartal, Etimesgut Belediyespor Derneği olarak hazırlanan yeni tüzükte; "Derneği yönetim kuruluna aday olan tüm üyeler derneğin tüzüğünü okumuş ve kabul etmiş sayılır." maddesini ise; " Yönetime giren üyelerin biz bu maddeyi okumadık bilmiyoruz deme şansı yok." diyerek açıkladı.

DERNEK BAŞKANI BORÇLARIN YÜZDE 60'INDAN SORUMLU

Tüzükte bulunan 2. madde ile ilgili ise; "Derneğin yönetim kuruluna seçilen yönetim kuruluna diyoruz ki "Ey arkadaşlar; bu derneğe seçiliyorsunuz. Derneği borçsız alıyorsunuz bundan sonra borçlanırsanız borcu siz ödüyorsunuz." Genel mantık budur. " açıklamasını yapan Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: "Derneği yönetim kurulu başkanı dönemi içerisindeki borçların yüzde 60'ından, derneğinin yönetim kurulu üyeleri borçların yüzde 40'ından sorumludur."

BORÇTAN KAÇIŞ YOK

Yeni tüzük ile birlikte borçtan kaçısın olmadığını söyleyen Kartal; "Eğer kulüp genel kurula giderken borçları var ise bunlara ya kaynak gösterecek; benim 1 milyon borcum var, şuradan da alacağım var borçları onun ile ödeyebilirsiniz diyerek borçsuz olarak gösterebiliyorsunuz. Eğer kaynak ve alacağı yoksa 1 milyon borcu varsa o zaman başkan 600 bin TL'sini yönetim kuruluda 400 bin TL'sini ödeyecek olarak kabul etmiş sayılıyor. Borç ödenmedi ve genel kurula geldi. Genel kurulda aynı arkadaşlar seçilirse borç ödenecek ama diğer arkadaşlar seçilirse; gelen arkadaşlar kulüp başkanına noter aracılığı ile tebligat çekecekler. Adres bulunamadığı zaman basın yoluyla yapılacak. Borçtan kaçış yok." şeklinde konuştu.

BORÇ ÖDENMEZSE HACİZ YOLU AÇIK

Kartal; "Mevcut yönetim borçlar ödenmediği takdirde haciz yoluna gitmekte özgür. Eğer haciz yoluna başvurulmazsa ve bunu dernek üyelerinden herhangi birisi öğrenirse hukuk yoluna başvurabilir. Yeni yönetim kurulu üzerine düşen görevleri yapmaz ve eski yönetime bahsettiğimiz ihtarları göndermez ve borçları istemezse derneği sıradan üyelerinden birisinin yasal yollara başvurma hakkı vardır. Eğer yeni yönetim kurulu bunu yapmazsa borçlardan yeni yönetimde sorumlu oluyor. Kısa ve öz olarak kulübün borcunu yöneticiler ödemek zorundadır." ifadelerini kullandı.

MADDELER OY BİRLİĞİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Hasan Kartl; "Yeni gelecek yönetim olağan genel kurula giderse bu maddeleri oy birliği ile değiştirebilir. Oy çokluğu değil oy birliği ile değiştirebilirler. Genel kurulda 1 kişi reddederse kabul edilmez." dedi.

Kartal, genel kurulda tüzüğün değiştiğini açıkladı. İşte değiştirilen maddeler şu şekilde;

ETİMESGUT BELEDİYESPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

20/B ÖZEL HUSUSLAR

1-) Dernek yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişiler derneğin tüm tüzük maddelerini okuyup dernek yönetimine aday olurlar

2-) Dernek yönetimine seçildikten sonra derneğin tüzüğünü bilmediklerini, okumadıklarını söyleyemezler.

Dernek yönetimine seçilen başkan ve yönetim kurulu asil üyeleri seçildikleri dönem içerisinde aşağıda belirtilen borçlarından sorumludurlar

-SSK prim borcu

-Vergi borçları

-6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usülü hakkında kanun kapsamındaki tüm borçlar

-Sporcu transferi, prim,maaş borcu

-Yönetim kurulu görev süresi içerisinde yönetim kurulu faaliyetleri ile oluşmuş diğer tüm borçlar



3-) Dernek yönetim kurulu üyeleri , bir sonraki genel kurula gitmeden kulup borçlarının tamamını öderler . ileriye doğru ödenmesi gereken borçlarla ilgili kaynak göstererek yeni seçilecek yönetime DERNEĞİ borçsuz teslim etmek zorundadır.

4-) Eğer borçlar ödenmeden yada kaynak gösterilmeden genel kurula gidilirse, yeni seçilen yönetim kurulu borçların ödenmesi için eski yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yasal yollarla 2 ay içerisinde tebligat çekerek borçların ödenmesini yada kaynak gösterilmesini isteyebilir.

5-) Tebligatın alındığı tarihten itibaren eski başkan ve yönetim kurulu üyeleri derneğin borçlarını 30 gün içerisinde ödemezler yada gelecek dönem borçları için kaynak göstermezlerse, dernek borçlar için yönetim kurulu üyelerinin şahısları nezdinde, yasal yollarla tahsili için Ankara mahkemeleri ve icra dairelerine başvurma hakkına sahiptir



6-) Borçların yüzde altmış ından yönetim kurulu başkanı yüzde kırk ından yönetim kurulu üyeleri eşit şekilde sorumludur



7-) Eski yönetim kurulu başkanına tekamül eden yüzde altmış borcu yeni yönetim kurulu hesaplar, belirler ve noter aracılığı ile eski yönetim kurulu başkanın adresine noter den tebliğ eder . Adres belirlenemez ise basın yolu ile tebligat yapılır.



8-) Yüzde kırk a tekamül eden eski yönetim kurulu üyelerinin borçlarını yeni yönetim kurulu hesaplar ve eşit şekilde yönetim kurulundaki kişilere bölerek her birinin ödemesi gereken miktarı noterden yazı ile bildirilir. Adres belirlenemeyen kişilere basın yoluyla ilanın tebliğ edilir.

9-) Bu işlemleri yeni yönetim kurulu yapmak la mükelleftir. Yeni yönetim kurulu eski yönetim kurulu dönem borçlarıyla ilgili 2 ay içerisinde işlem yapmaması halinde borçlardan kendileri de sorumlu olur. Dernek üyelerinden herhangi biri eski yöneticilere işlem yapılmadığını duyması halinde yasal işlem yaptırma yetkisine haizdir.

10-) Yöneticilerin dernek yönetiminde bulundukları süre içerisinde SSK vergi gibi ileride devlet yetkililerince derneğin incelenmesi sürecinde doğacak tüm sorunlardan ve çıkacak borç ve cezalardan yüzde altmış başkan yüzde kırk yönetim kurulu asil üyeler sorumludur.

20-B Maddedinin tüzükten kaldırılması genel kurul oy birliği ile gerçekleşir.