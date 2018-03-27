Hamza Hamzaoğlu'ndan taraftara mesaj

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Konyaaltı Sanayici İşadamları Derneği'nin (KONYSiAD) etkinliğine katıldı. Toplantıda, derneğe yeni katılan Ozan Binboğa ve Mustafa Balaban’a katılım belgeleri verildi.

Kaplan: “Futbolu, konuşmakla sonlandıramayız”

Antalya’yı doğru bir şekilde tanıtmak için Antalyaspor’un çok yönlü bir araç olduğunu belirten KONYSiAD Yönetim Kurul Başkanı İlhami Kaplan, “Söz konusu futbol olduğunda orada adeta dipsiz bir kuyu vardır. Konuşmakla sonlandıramayız. Söylenecek mutlaka bir söz daha vardır. Futbolun bu kadar popüler olması, kitleleri peşinden sürüklüyor oluşu, dil, din, ırk, sosyal görüş ve coğrafya ayırt etmeksizin, aynı ölçüde bu kadar insanın ilgisini çekiyor olması onu daha da efsaneleştiriyor. Futbol bir spor dalıymış gibi gözükse de, aslında tutku derecesinde bağlayıcı ve kitlelere hakimiyeti olan apayrı bir durumu vardır. Bir şehrin ve ülkenin pek çok insanına, ekonomik olarak sağladığı katkının yanı sıra, 90 dakikalığına da olsa 10 binlerce insanın kafasının dağılması adına olağanüstü bir durum olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki; Avrupa futbolda çok iyi. İktisadi ve ekonomik başarıyla eş değerde görüyorlar futbolu. Tam bu noktada Antalyaspor’umuzun süper ligde olmasının, şehrimize olan çok yönlü katkısı tartışılamaz. Antalya’yı doğru şekilde tanıtmak için takımımız çok yönlü bir araçtır” dedi.

Bulut: “Siyaset karıştırmıyoruz”

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Sizden aldığımız güçle, gücümüze güç katarak Antalya’mıza daha faydalı olacağımızdan eminiz. Bizler çıktığımız bu yolda, ekibimize ve Sivil Toplum Örgütlerine güvendik. Geçmişte gerçekten güzel şeyler yapılmış, güzel mücadeleler verilmiş. Bizde devraldığımız bu bayrağı, yönetimdeki arkadaşlarım ve teknik ekibimle güzel yerlere getirmek istiyoruz. Başkanlığa ilk geldiğim günde zorlukları fevkalade biliyordum. Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzde asla siyaset yok. Eşit bir şekilde kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Kulübümüzün her tarafına dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzde hepimizin bildiği gibi çok önemli maçlar var. Bu maçlarda bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyorum” şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu: “Öncelikli hedefimiz, ligde kalmak”

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da, ligde alt sıralarda yer alan kulüpte yaşanan zorlukların takım, yönetim, teknik heyet ve taraftarla aşılacağına inandığını söyledi. Antalyaspor'da göreve başladığında takımın zor durumda olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Geldiğimiz günlerde takım kötü durumdaydı. Herkes kulüpten ayrılmaya, gitmeye çalışıyordu. Gitmesi gerekenler vardı. Maddi anlamda yükü ağır olanlar, ileride yükü ağır olduğu için ayrılması gerekenler vardı. Başarıya giderken bireysel olarak iyi futbolcular olması önemli ama takımda yıldızların önemi yoktur. Takım olma gerektiğine inandık. Kadromuzdaki arkadaşlarımızla kenetlendik. Arkadaşlarımıza değer verdiğimizi hissettirdik. Yola çıktık. Zor maçlarımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim için asıl olan kaybettiğimizde destek veren taraftarımızdı. Futbola sonuç olarak bakılan ortamda kaybettiğinizde dahi bize verilen destek inanılmaz güç veriyor. Taraftarımız bilinçli ve takımını sevmesinden dolayı Antalyaspor çok şanslı. Öncelikli hedefimiz, ligde kalmaktır" dedi .

Toplantı günün anısına verilen plaketlerle son buldu.