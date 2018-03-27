Fikret Orman'dan Talisca açıklaması!

Açılışı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, amaçlarının her programı Beşiktaşlılara izletmek olduğunu belirtirken, bu sene üst üste 3. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini de sözlerine ekledi.
Talisca’yla ilgili olarak sorulan soruları da yanıtlayan Fikret Orman, “Beşiktaş'ın gündemi Talisca falan değil. O Beşiktaş'ın iç gündemi. Bunlar kamuoyuyla paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler. Paylaşacaklarımızı zaten açıklıyoruz. Beşiktaş'ın yoğunluğu şampiyonluk üzerinedir. Bizde transfer hiç durmuyor. Talisca konusunda atağımız olabilir. Lig bitmedi, bütün yaz transferler konusunda konuşacağız zaten. Beşiktaş taraftarını takımının arkasında olmaya yöneltelim” diyerek sözlerini tamamladı.
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