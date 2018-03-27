Gençlerbirliği taktik çalıştı

Antrenmana ısınma koşusu ve eğlenceli oyun ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda pas kontrol ve gol çalışması yaptı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın son bölümü ise taktik çift kale maç ile geçildi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Scekic,Palitsevich, Pogba, Diallo , İlker ve Rahmetullah katılmazken; Jailton ve Serdar takımdan ayrı koşu yaptı, Ahmet İlhan ‘ın ise tedavilerine devam edildi.