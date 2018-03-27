Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde çok zor maçlara çıktıklarını ve önlerindeki tüm karşılaşmaların da bu seviyede devam edeceğini belirtti.

Ligin ikinci yarısındaki karşılaşmaların daha çetin geçtiğini anlatan Bulut, "Ona göre transfer yapmaya çalıştık ve bir iki oyuncuyu aramıza kattık. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan çok önemli. Ankara'da rakibimizi 1-0 yenmiştik. Cumartesi günü oynayacağımız maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan." diye konuştu.

- "Pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor"

Erol Bulut, takımdaki bireysel hatalara dikkati çekerek, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki mağlubiyetlerde de bu hataların etkili olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği ve sonraki maçlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, "Bireysel hata yapmamamız lazım. Hata yapıyorsak diğer arkadaşımızın, o arkadaşın hatasını kaybetmesi gerekiyor. Daha agresif oynamamız gerekiyor. En önemlisi, ürettiğimiz yeterince pozisyon var, maçlarda o pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, taraftarlara da çağrıda bulunarak, Gençlerbirliği maçını kazanmaları durumda hedeflerine yüzde 90 yaklaşacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.