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Kocaman'dan tecrübeli isimlere özel görev
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KOCAMAN'DAN TECRÜBELİ İSİMLERE ÖZEL GÖREV

Kocaman'dan tecrübeli isimlere özel görev

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a hazırlık maçında 6-2 yenilen Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Aykut Kocaman, tecrübeli isimlere özel görevler verdi.

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Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, bu ağır yenilgi sonrası öfkelenirken, takım kaptanı Volkan Demirel de bu mağlubiyet sonrası arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi karşılaşmada yer alan takım arkadaşlarına ilk kez bir arada oynamanın bahane olmadığını ve Boluspor'a karşı istenilen oyunu sergilemediklerin söyledi. Bolu deplasmanında hatalı goller yiyen ve ilk kez kalesinde 6 gol gören Volkan Demirel, mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'nin de kendisinin de bu durum karşısında olumsuz etkilendiğini kaydetti. 

Volkan Demirel her ne kadar kalesini Boluspor'a karşı koruyamasa da ligin 27'nci haftasında pazartesi günü oynanacak Kayserispor deplasmanında forma bulacak. 

Kalan 8 haftada kale Volkan'a emanet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son 8 haftada kalede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde Volkan'a görev verecek. Kocaman, tecrübeli file bekçisine özel görevler de vererek takımı olumsuz etkilerden kurtarmasını ve toparlamasını da istedi.

"Takımı toparlayın ve kontrolü ele alın"

Volkan ile yaptığı görüşmede son 8 haftaya girildiğini hatırlatan Kocaman'ın, "Takım olmak zorundayız. Takım olarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Sana, Mehmet'e ve takımdaki tecrübeli isimlere büyük iş düşüyor. Siz takımı toparlayın ve kontrolü ele alın" dediği belirtildi.

Öte yandan Aykut Kocaman, geride kalan maçlarda bekleneni vermeyen Kameni'yi yedek soyundurmaya devam edecek.

İsmail Köybaşı takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, takıma dahil oldu. Milli arada yapılan Kayserispor maçı hazırlıklarında sahada çalışmalara katılan Köybaşı'nın bu maçta görev alması bekleniyor. Öte yandan Janssen'in sakatlığı devam ediyor. (DHA)

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