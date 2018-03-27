Ali Şen: Ligi artık çok iyi tanıyoruz...

TFF 3. Lig’in 28. Haftası’nda Yomraspor deplasmanına konuk olan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 3 – 0 galip ayrıldı. Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Emrah Sürücü, Oktay Kancı ve Ercan Güneri’den geldi. 3 puanı 3 golle alan mavi beyazlı takım, bir basamak daha yükselerek 11. sıraya çıktı.

İLİŞKİLİ HABER Yomraspor 0 - Y.Altındağ Bel. 3

Sezonun en şık gollerinden birine imza attı

Yeni Altındağ Belediyespor, bu sezon deplasmandaki 4. galibiyetini elde etti. Ağır bir zemin üzerinde oynanan müsabakayaAltındağ temsilcisi, etkili başladı. Mavi beyazlılar, oyunu rakip yarı sahaya yıkmasıyla birlikte pozisyon bulmakta zorlanmadı. Dakikalar 21’i gösterdiğinde rakip savunmadan seken topu iyi takip eden Emrah Sürücü, takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya aynı istekle başlayan Yeni Altındağ Belediyespor, 48. dakikada skoru 2 – 0’a getirdi. Mavi beyazlıların başarılı sol beki Oktay Kancı,sezonun en şık gollerinden birine imza attı. Oktay Kancı, yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. 63. dakikada Yomraspor’dan Mustafa Soytaş, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Son sözü 76. dakikada penaltıdan Ercan Güneri söyledi. 3 puanı 3 golle alan Altındağ temsilcisi, oynadığı futbolla Kemerspor maçı öncesi rakibine gözdağı verdi.

Yeni Altındağ Belediyespor’un başarısı

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen,galibiyeti şöyle değerlendirdi. Yomraspor deplasmanında alınan 3 puanın gelecek maçlar için büyük önem taşıdığını ifade eden Ali Şen, amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi. Şen, iyi bir futbolla galip geldiklerinin altını çizerekYomraspor’u ligin ilk yarısında da aynı skorla devirdiklerini hatırlattı.Yeni Altındağ Belediyespor’un ligde artık çok daha yakından tanındığına dikkat çeken Şen, “Gelecek hafta kendi evimizde Kemerspor’u ağırlayacağız. Zor bir maç olacak. Oyun anlayışımızdan taviz vermeden o maçtan da galip gelmek istiyoruz” dedi.Şen, teknik ekibin, futbolcuların ve yönetim kurulunun birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini dile getirerek bu durumun kendilerini başarıya götürdüğünü aktardı.

Ali Şen, “Her zaman desteğini gördüğümüz Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki ile her maça gelerek bizi yalnız bırakmayan Başkan Yardımcımız Cebrail Aslan’a da teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” diye konuştu.