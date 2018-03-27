Halkbank'ta ikinci kupa yolda

Normal sezonu birinci bitiren Halkbank, play-off yarı final serisi ikinci maçında kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi. İstanbul’da yapılan ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan Halkbank, seride durumu 2-0’a taşıdı ve finale çıktı.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon Türkiye’yi CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başkent ekibi, yaklaşık 3 ay önce düzenlenen TVF Kupa Voley organizasyonunda, Maliye Piyango’yu yenip, zirveye çıkmıştı.

İLK SETİ RAKİP KAZANDI

Final öncesindeki son adım niteliği taşıyan karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye oldu ve konuk ekip, seti 25-20 alıp 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı servis hataları ile başlarken, ilk bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğü vardı. Halkbank, Hernandez’in kenarlardan etkili oyunuyla 6-1’lik bir seri yakaladı ve 25-20’lik set skoru ile kazanıp, durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü setin başında geriye düşen Başkent temsilcisi, 6-0’lık seri ile yeniden üstünlüğü ele aldı. Son bölümler büyük çekişmeye sahne olurken, seti 25-23 kazanan Halkbank, 2-1 öne geçti.

4. sete iyi başlayan ancak sonunu getiremeyen yine İstanbul BŞB oldu. Başkent temsilcisi, Faik Samed Güneş’in öne çıktığı seti 25-19 kazanıp, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı, adını finale yazdırdı.

FİNALİN SERİSİ 5 MAÇ

Efeler Voleybol Liginin şampiyonunu belirleyecek olan Halkbank ile Arkas arasındaki final serisi 5 maç üzerinden oynanacak. 3 galibiyet alan takım şampiyonluğu kazanacak. Tarihi daha sonra belirlenecek final serisinin ilk iki maçı İzmir’de, sonraki üç maçı ise Ankara’da oynanacak.

BEŞİNCİYİ DERBİ BELİRLEYECEK

Voleybol Efeler Ligi’nde sezonun beşincisini belirleyecek mücadelede, Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, Başkent derbisinde karşılaşacak. Play-off 5-8.’lik turu müsabakalarında, Ziraat Bankası, Afyon Belediye Yüntaş’ı, Maliye Piyango da Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla eledi.