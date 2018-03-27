Halkbank, Beşiktaş'ı konuk ediyor

Yarın (28 Mart, Çarşamba), Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 18:00’de başlayacak.
Serinin İstanbul’da oynanan ilk maçını Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Halkbank’ın karşılaşmayı kazanması halinde seriye eşitlik gelecek. Beşincilik maçına çıkacak takım, 30 Mart’ta oynanacak
Sportmence mücadele edeceğiz
Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel seride beraberliği bulmak istediklerini söyledi.
Karşılaşmanın Avrupa kupalarına katılmak açısından büyük öneme haiz olduğunu dile getiren Gürbüzsel, “Camiamıza, şehrimize karşı duyduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz. Oyuncularımız bu bilinçle sahaya çıkıp sportmence mücadele edecek. Biliyoruz ki, sportif başarılar yarışma alanında vereceğiniz mücadele ve dökeceğiniz terle gelir. Çalışmalarımızın, yatırımlarımızın karşılığını almak istiyoruz. Sporcularımıza sonsuz güveniyoruz” diye konuştu.
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