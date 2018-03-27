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Halkbank, Beşiktaş'ı konuk ediyor
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HALKBANK, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR

Halkbank, Beşiktaş'ı konuk ediyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi playoff 5/8.’lik (Klasman) Etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, Beşiktaş’ı Ankara’da konuk edecek.

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Yarın (28 Mart, Çarşamba), Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 18:00’de başlayacak.

Serinin İstanbul’da oynanan ilk maçını Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Halkbank’ın karşılaşmayı kazanması halinde seriye eşitlik gelecek. Beşincilik maçına çıkacak takım, 30 Mart’ta oynanacak 

Sportmence mücadele edeceğiz

Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel seride beraberliği bulmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın Avrupa kupalarına katılmak açısından büyük öneme haiz olduğunu dile getiren Gürbüzsel, “Camiamıza, şehrimize karşı duyduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz. Oyuncularımız bu bilinçle sahaya çıkıp sportmence mücadele edecek. Biliyoruz ki, sportif başarılar yarışma alanında vereceğiniz mücadele ve dökeceğiniz terle gelir. Çalışmalarımızın, yatırımlarımızın karşılığını almak istiyoruz. Sporcularımıza sonsuz güveniyoruz” diye konuştu.

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