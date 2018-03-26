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Ankara Demirspor'da tatlı molası
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ANKARA DEMİRSPOR'DA TATLI MOLASI

Ankara Demirspor'da tatlı molası

Ankara Demirspor, Yeşil Bursa A.Ş.maçınndan sonra boş durmadı.

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Başkent ekibi bugün kendi tesislerinde yeni haftanın hazırlıklarına başladı.,

Teknik direktör Bülent Akan nezaretinde yapılan antremanın ardından bir süpriz vardı. Takımın başarılı Teknik Direktörü Bülent Akan futbolcularına tatlı ikram ederek onlara jest yaptı.
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