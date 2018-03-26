İşte El Kabir'in yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Faslı Mostapha El Kabir'in, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.
15 ay önce Antalyaspor'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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