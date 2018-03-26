﻿
Bir Ankaragücü klasiği...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BİR ANKARAGÜCÜ KLASİĞİ...

Bir Ankaragücü klasiği...

Ankaragücü taraftarının bilet sıkıntısı bu hafta sonu oynanacak olan Denizlispor maçında da devam edecek.

2244 Okunma

Ankaragücü taraftarının bilet sıkıntısı bu hafta sonu oynanacak olan Denizlispor maçında da devam edecek.

Çünkü yine biletler tükendi. Bugün sarı-lacivertli taraftarlar için çıkarılan 750 bilet yaklaşık 5 dakika içinde tükendi.

750 şanslı taraftar Denizlispor - Ankaragücü maç biletlerini almayı başardı. Maç için ek kontenjan açılıp açılmayacağı belli değil. 

sporanki

11
PFDK'dan Ankaragücü taraftarına yine ceza..
Yiğiner: Şeytan taşlamaktan ibadet yapamıyoruz...
Spor Toto 1. Lig'de 4 haftalık program
Bülent Atlas KONTV'de...
4
Mehmet Yiğiner'den "Süper Lige geliyoruz" mesajı
1
Gürsel Baran: Ankaragücü'ne elimizden gelen desteği yapacağız...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿