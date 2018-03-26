Bir Ankaragücü klasiği...

Ankaragücü taraftarının bilet sıkıntısı bu hafta sonu oynanacak olan Denizlispor maçında da devam edecek.

Çünkü yine biletler tükendi. Bugün sarı-lacivertli taraftarlar için çıkarılan 750 bilet yaklaşık 5 dakika içinde tükendi.

750 şanslı taraftar Denizlispor - Ankaragücü maç biletlerini almayı başardı. Maç için ek kontenjan açılıp açılmayacağı belli değil.

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