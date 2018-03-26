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U14 takımı, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi
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U14 TAKIMI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA GİTMEYİ GARANTİLEDİ

U14 takımı, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14 Lig’inde top koşturan Ankaragücü U 14 takımı, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

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İşte Ankaracü'nün kulğp sitesinden U14 takımı ile ilgili yapılan açıklama;

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14 Lig’inde mücadele eden U 14 takımımız, hafta sonu oynadığı ve 4-0 galip geldiği Kardemir Karabük galibiyeti sonrası Lig’in bitimine 3 hafta kala U14 Elit Lig’i Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarının alt yapılarının yer aldığı elit U14 Lig’inde, güçlü rakiplerini geride bırakan U14 takımımız, başarılı bir grafik çizerek Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Alt yapının gelecek için çok önemli olduğunu ifade eden Gençlik Geliştirme Direktörümüz Sadık İşcanoğlu, Ankaragücü’nün geleceği için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Başarılı olmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünün altını çizen İşcanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Titiz ve disiplinli çalışmaların meyvesini alarak şampiyonluğa ulaşan U -14 takımımızın oyuncularını ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Kazanılan başarılar, özverili ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Başkanımız Mehmet Yiğiner’in önderliğinde Ankaragücü’müzün geleceği için, yorulmadan, durmadan daha büyük başarılara ulaşabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Elit U14 lig’inde 51 puanla Lig de ikinci sırada bulunan U14 takımımız, şuana kadar oynadığı 21 karşılaşmadan 16 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken rakip fileleri 39 kez havalandırdı. Kalesinde 12 gol gören U 14 takımımız Lig’in en az gol yiyen takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Lig de üç maçı kalan U 14 Takımımız, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Boluspor U 14 takımları ile yapacağı maçların ardından 2017-2018 sezonunu bitirecekler.

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