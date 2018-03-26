Agüero'dan ayrılık sinyali

Independiente'nin altyapısından yetişen Arjantinli futbolcu, 2006 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Gösterdiği performansla 2011 yılında Manchester City'nin yolunu tutan Agüero yakın zamanda Arjantin'e dönmek için sabırsızlanıyor.
City formasıyla attığı 178 golle İngiliz kulübünün en golcü futbolcusu olan Agüero, ülkesine geri dönmenin her zaman aklında olduğunu söyledi.
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