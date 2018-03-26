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Futbolcular maça kamyonet kasasında gitti!
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FUTBOLCULAR MAÇA KAMYONET KASASINDA GİTTİ!

Futbolcular maça kamyonet kasasında gitti!

İzmit'in amatör spor kulüplerinden Bağçeşmespor'un başkanı Nedim Çil, futbolcularını müsabakalara kendisine ait kamyoneti ile taşıyor. Nedim Çil, ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi.

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İzmit'te ikinci amatör küme U-19 yaş kategorisinde Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda Başiskele Doğantepespor ile karşılaşacak olan Bağçeşmesporlu futbolcular, karşılaşmaya Başkan Nedim Çil'e ait kamyonet ile gitti.

Bu zor şartlarda müsabakaya çıkan gençler, 4-3 mağlup olarak maç sonrasında yine aynı kamyonet ile stattan ayrıldı.

Bağçeşmespor Kulüp Başkanı Nedim Çil yaptığı açıklamada, ulaşım sorununa çözüm bulamadıkları için futbolcuları kamyoneti ile taşıdığını belirterek, "Başiskele'de oynanan müsabakaya gençlerimizi ulaştırırken, Maşukiye'de oynanacak U-17 takımımızı ulaşım nedeniyle maça çıkartamadık. Bunu Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve Futbol İl Temsilciliğine dilekçeyle belirttik. 6 farklı yaş kategorisinde mücadele etmemize rağmen farklı spor kulüplerinin müsabakalara belediye araçlarıyla geldiklerini görünce neden bize destek verilmediğini düşünmeye başladık. Ulaşım konusunda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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