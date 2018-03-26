Galatasaray'da Tudor krizi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un kulübe 1,5 milyon avroluk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.

Dönemin başkanı Dursun Özbek, Hırvat çalıştırıcı ile fesih görüşmesi yapmak için masaya oturmuş ancak Tudor, kalan 5 aylık maaşını, 100’er bin avroluk taksitlendirmeyle almayı kabul etmişti.

Tudor'un 3 yardımcısına da 5 aylığı yaklaşık 500 bin avroyu bulan para, vadeli şekilde ödenecekti ancak son dakikada Dursun Özbek, fesih sözleşmesine, “Başka kulüple anlaşırsan aradaki farkı düşerim” maddesi koydurmak istedi.

Hırvat hoca bunu kabul etmeyince, anlaşma sağlanamadı ve Tudor dava açma yoluna gitti.

Igor Tudor, dava açarken avukatının uyarısıyla sözleşmesinde yazan, “Şampiyon olursa 500 bin avro prim alır” maddesini de tazminat miktarına ekletti.

Bıraktığı dönemde, liderin 1 puan gerisinde olduğunu belirten Tudor, bu paranın da kendisine ödenmesini talep etti.

Böylece Galatasaray’ın kasasından şimdi vadesiz bir buçuk milyon avro çıkabilir.

Bu durum, Sarı - Kırmızılı kulübü, Finansal Fair-Play kapsamında müzakerelerde bulunduğu UEFA’nın gözünde de prestij kaybına uğrattı.