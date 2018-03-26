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Trabzonspor'da belirsizlik sürüyor
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TRABZONSPOR'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Trabzonspor'da belirsizlik sürüyor

Trabzonspor'da yaklaşan kongre öncesi belirsizlik sürüyor. Başkan Muharrem Usta adaylık konusunda henüz açıklama yapmadı.

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Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay da muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

Trabzonspor'da Olağanüstü Kongre'ye kısa bir süre kala henüz adaylar netleşmedi. Başkan Muharrem Usta, düzenlediği son basın toplantısında kulübün mali yapısına değinmiş, adaylık konusunda açıklama yapmamıştı.

Muharrem Usta'nın şu aşamada göreve devam etmeme yönünde karar aldığı dile getiriliyor.

Kongre öncesi girişimlerde bulunan eski Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da, bu dönem mi yoksa aralık ayında ki olağan kongrede mi aday olacağı konusunda henüz karar vermediği belirtiliyor.

Bu arada Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın da, başkan adaylığı konuşuluyor.

Atalay'ın, " Trabzonspor için elimi taşın altına koymaya hazırım " sözleri aday olacağı şeklinde yorumlandı.

Mehmet Atalay'ın, kongre sürecinde İstanbul ve Trabzon'da temaslarda da bulunduğu dile getiriliyor.

Kulüp çevrelerinde Mehmet Yiğit Alp, Faruk Özak, Nuri Albayrak, Ahmet Ağaoğlu ve Eyüp Aşık'ın da başkan adaylığı için adı geçiyor..

Trabzonspor'un Olağanüstü Kongresi, 29 Mart'ta toplanacak.Çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 7-8 Nisan günlerinde yapılacak.

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