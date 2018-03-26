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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
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GALATASARAY'DA TRABZONSPOR MESAİSİ

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.

Salonda bireysel program dahilinde çalışan oyuncuların, sahada ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Selçuk İnan'ın, yapılan kontroller sonrası günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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