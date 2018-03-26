TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek puanını 64'e çıkardı ve en yakın rakibi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise Altay, sahasında Silvrispor'u 2-0 yenerek 53 puanla zirvenin sahibi oldu. Haftaya lider giren Gümüşhanespor ise evinde Pendikspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından Altay'ın averajla gerisinde ikinci sıraya düştü.
Gruplarda 28. hafta müsabakaları sonrası puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
MENEMEN BLD
|
28
|
20
|
4
|
4
|
58
|
19
|
39
|
64
|
2.
|
HATAYSPOR
|
28
|
19
|
5
|
4
|
49
|
12
|
37
|
62
|
3.
|
AFJET AFYONSPOR
|
28
|
18
|
7
|
3
|
54
|
26
|
28
|
61
|
4.
|
SİVAS BLD
|
28
|
16
|
7
|
5
|
45
|
24
|
21
|
55
|
5.
|
SANCAKTEPE BLD
|
28
|
14
|
10
|
4
|
46
|
24
|
22
|
52
|
6.
|
KEÇİÖRENGÜCÜ
|
28
|
15
|
6
|
7
|
66
|
34
|
32
|
51
|
7.
|
İNEGÖLSPOR
|
28
|
14
|
7
|
7
|
43
|
35
|
8
|
49
|
8.
|
SARIYER
|
28
|
12
|
4
|
12
|
38
|
33
|
5
|
40
|
9.
|
KASTAMONUSPOR 1966
|
28
|
11
|
3
|
14
|
38
|
36
|
2
|
36
|
10.
|
ETİMESGUT BLD
|
28
|
10
|
6
|
12
|
30
|
36
|
-6
|
36
|
11.
|
TOKATSPOR
|
28
|
9
|
8
|
11
|
30
|
39
|
-9
|
35
|
12.
|
EYÜPSPOR
|
28
|
9
|
4
|
15
|
40
|
54
|
-14
|
31
|
13.
|
AMED
|
28
|
9
|
6
|
13
|
34
|
37
|
-3
|
30
|
14.
|
TUZLASPOR
|
28
|
8
|
5
|
15
|
35
|
46
|
-11
|
29
|
15.
|
BUCASPOR
|
28
|
8
|
6
|
14
|
41
|
49
|
-8
|
27
|
16.
|
BODRUMSPOR
|
28
|
6
|
7
|
15
|
27
|
47
|
-20
|
25
|
17.
|
KOCAELİ BİRLİKSPOR
|
28
|
4
|
3
|
21
|
22
|
58
|
-36
|
12
|
18.
|
MERSİN İDMANYURDU
|
28
|
1
|
0
|
27
|
15
|
102
|
-87
|
-18
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
Beyaz Grup:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
ALTAY
|
28
|
15
|
8
|
5
|
50
|
27
|
23
|
53
|
2.
|
GÜMÜŞHANESPOR
|
28
|
16
|
5
|
7
|
45
|
24
|
21
|
53
|
3.
|
ŞANLIURFASPOR
|
28
|
16
|
3
|
9
|
44
|
30
|
14
|
51
|
4.
|
SAKARYASPOR
|
28
|
14
|
8
|
6
|
44
|
30
|
14
|
50
|
5.
|
BUGSAŞ SPOR
|
28
|
14
|
7
|
7
|
47
|
28
|
19
|
49
|
6.
|
BANDIRMASPOR
|
28
|
14
|
6
|
8
|
43
|
31
|
12
|
48
|
7.
|
HACETTEPE
|
28
|
12
|
11
|
5
|
38
|
20
|
18
|
47
|
8.
|
KONYA ANADOLU
|
28
|
12
|
9
|
7
|
39
|
36
|
3
|
45
|
9.
|
NİĞDE BELEDİYESPOR
|
28
|
11
|
6
|
11
|
33
|
37
|
-4
|
39
|
10.
|
SBS İNŞ. KIRKLARELİSPOR
|
28
|
10
|
8
|
10
|
34
|
38
|
-4
|
38
|
11.
|
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|
28
|
9
|
8
|
11
|
23
|
29
|
-6
|
35
|
12.
|
KAHRAMANMARAŞSPOR
|
28
|
8
|
10
|
10
|
31
|
40
|
-9
|
34
|
13.
|
PENDİKSPOR
|
28
|
8
|
8
|
12
|
30
|
38
|
-8
|
32
|
14.
|
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|
28
|
9
|
3
|
16
|
29
|
42
|
-13
|
30
|
15.
|
FETHİYESPOR
|
28
|
5
|
10
|
13
|
29
|
45
|
-16
|
25
|
16.
|
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|
28
|
5
|
8
|
15
|
24
|
44
|
-20
|
23
|
17.
|
KARŞIYAKA
|
28
|
4
|
9
|
15
|
24
|
41
|
-17
|
15
|
18.
|
SİLİVRİSPOR
|
28
|
2
|
9
|
17
|
20
|
47
|
-27
|
15
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
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