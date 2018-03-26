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TFF 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

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TFF 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek puanını 64'e çıkardı ve en yakın rakibi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta ise Altay, sahasında Silvrispor'u 2-0 yenerek 53 puanla zirvenin sahibi oldu. Haftaya lider giren Gümüşhanespor ise evinde Pendikspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından Altay'ın averajla gerisinde ikinci sıraya düştü.

Gruplarda 28. hafta müsabakaları sonrası puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MENEMEN BLD

28

20

4

4

58

19

39

64

2.

HATAYSPOR

28

19

5

4

49

12

37

62

3.

AFJET AFYONSPOR

28

18

7

3

54

26

28

61

4.

SİVAS BLD

28

16

7

5

45

24

21

55

5.

SANCAKTEPE BLD

28

14

10

4

46

24

22

52

6.

KEÇİÖRENGÜCÜ

28

15

6

7

66

34

32

51

7.

İNEGÖLSPOR

28

14

7

7

43

35

8

49

8.

SARIYER

28

12

4

12

38

33

5

40

9.

KASTAMONUSPOR 1966

28

11

3

14

38

36

2

36

10.

ETİMESGUT BLD

28

10

6

12

30

36

-6

36

11.

TOKATSPOR

28

9

8

11

30

39

-9

35

12.

EYÜPSPOR

28

9

4

15

40

54

-14

31

13.

AMED

28

9

6

13

34

37

-3

30

14.

TUZLASPOR

28

8

5

15

35

46

-11

29

15.

BUCASPOR

28

8

6

14

41

49

-8

27

16.

BODRUMSPOR

28

6

7

15

27

47

-20

25

17.

KOCAELİ BİRLİKSPOR

28

4

3

21

22

58

-36

12

18.

MERSİN İDMANYURDU

28

1

0

27

15

102

-87

-18

Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.

Beyaz Grup:

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

ALTAY

28

15

8

5

50

27

23

53

2.

GÜMÜŞHANESPOR

28

16

5

7

45

24

21

53

3.

ŞANLIURFASPOR

28

16

3

9

44

30

14

51

4.

SAKARYASPOR

28

14

8

6

44

30

14

50

5.

BUGSAŞ SPOR

28

14

7

7

47

28

19

49

6.

BANDIRMASPOR

28

14

6

8

43

31

12

48

7.

HACETTEPE

28

12

11

5

38

20

18

47

8.

KONYA ANADOLU

28

12

9

7

39

36

3

45

9.

NİĞDE BELEDİYESPOR

28

11

6

11

33

37

-4

39

10.

SBS İNŞ. KIRKLARELİSPOR

28

10

8

10

34

38

-4

38

11.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

28

9

8

11

23

29

-6

35

12.

KAHRAMANMARAŞSPOR

28

8

10

10

31

40

-9

34

13.

PENDİKSPOR

28

8

8

12

30

38

-8

32

14.

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK

28

9

3

16

29

42

-13

30

15.

FETHİYESPOR

28

5

10

13

29

45

-16

25

16.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR

28

5

8

15

24

44

-20

23

17.

KARŞIYAKA

28

4

9

15

24

41

-17

15

18.

SİLİVRİSPOR

28

2

9

17

20

47

-27

15

Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
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