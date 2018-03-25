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Erokspor 2 - Turgutluspor 0
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EROKSPOR 2 - TURGUTLUSPOR 0

Erokspor 2 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Erokspor ile Turgutluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

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Erokspor 2 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Erokspor ile Turgutluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Engin Berk Nebioğlu (84' Cihan Yıldız), Adem Aydın, Aykut Emre Yakut, Tolga Tekin, Alper Karaman, Uğur Işıkal (61' Safa Çağlar), Mert Somay (70' Abdülkadir Akyıldız)

Teknik Direktör: Zafer Turan

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar (80' Ferhat Katipoğlu), Emre Avcı (68' Mehmet Berber), Muhammed Can, Fatih Çakır, Emin Altunay, Kadir Torbacı, Fatih Somuncu, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım (61' Fatih Üsküplü)

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Hakem: Efe Tanrıverdi, Mustafa Çavuş, Osman Baruk, Gürcan Hasova

Goller: DK 4: Adem Aydın (Erokspor), DK 87: Adem Aydın (Erokspor)

Sarı Kartlar: DK 62: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 86: Adem Aydın (Erokspor)

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