Erokspor 2 - Turgutluspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Erokspor ile Turgutluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.
Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Engin Berk Nebioğlu (84' Cihan Yıldız), Adem Aydın, Aykut Emre Yakut, Tolga Tekin, Alper Karaman, Uğur Işıkal (61' Safa Çağlar), Mert Somay (70' Abdülkadir Akyıldız)
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar (80' Ferhat Katipoğlu), Emre Avcı (68' Mehmet Berber), Muhammed Can, Fatih Çakır, Emin Altunay, Kadir Torbacı, Fatih Somuncu, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım (61' Fatih Üsküplü)
Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Mustafa Çavuş, Osman Baruk, Gürcan Hasova
Goller: DK 4: Adem Aydın (Erokspor), DK 87: Adem Aydın (Erokspor)
Sarı Kartlar: DK 62: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 86: Adem Aydın (Erokspor)
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