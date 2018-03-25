Gümüşhanespor 0 - Pendikspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Gümüşhanespor ile Pendikspor Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (79' Fırat Arıkan), Murat Kayalı (53' Zahit Fındık), Musa Sinan Yılmazer, Serhat Mermer, Tita, Furkan Yaman (57' Berk İsmail Ünsal)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek (90' Bahadır Özkan), Mustafa Öztürk, Okan Yıldız, Azad Filiz, Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu (90' Yasin Abdioğlu), Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Hakan Karabalcık, Mehmet Gökhan Ceylan, Ercan Hellaç
Sarı Kartlar: DK 19: Mustafa Öztürk (Pendikspor), DK 73: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 77: Erol Yükseker (Pendikspor), DK 80: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 88: Tita (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: DK 88: Erol Yükseker (Pendikspor)
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