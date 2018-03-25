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Keçiörengücü 4 - Kocaeli Birlik Spor 2
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KEÇİÖRENGÜCÜ 4 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 2

Keçiörengücü 4 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Keçiörengücü ile Kocaeli Birlik Spor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 4-2 kazandı.

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Keçiörengücü 4 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Keçiörengücü ile Kocaeli Birlik Spor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 4-2 kazandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Ayhan Gürbüz, Burak Aydın, Efe Can Çölbekler (46' Uğur Utlu), Umut Pusat (60' İlyas Yavuz), Şahin Şafakoğlu, Okan Baydemir, Ahmet Güven, Abdurrahman Kuyucu (71' Okan Eken)

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner, Emirhan Subaş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (69' Özgür Altunışık), Muhammet Özkal, Semih Üstün, Talha Özler, Enes Çidemli, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir (83' Yahya Kemal Baki), Melih İnan

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Kargın, Hakan Betaş, Uğur Önay, Hakan Ergin

Goller: DK 20: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 36: Melih İnan (Kocaeli Birlik Spor), DK 82: Melih İnan (Kocaeli Birlik Spor), DK 85: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 90: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 90: İlyas Yavuz (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 45: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor), DK 45: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 73: Muhammet Özkal (Kocaeli Birlik Spor), DK 73: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 74: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor), DK 78: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 82: Uğur Utlu (Keçiörengücü), DK 90: Özgür Altunışık (Kocaeli Birlik Spor)

Kırmızı Kartlar: DK 82: Okan Baydemir (Keçiörengücü), DK 90: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor)

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