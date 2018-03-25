Kızılcabölükspor 3 - Aydınspor 1923 0
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Kızılcabölükspor ile Aydınspor 1923 Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, İlyas Ural, Gökhan Özer (77' Burak Gökbel), Mustafa Altun, Anıl Yıldırım (85' Ramazan Erarslan), Taygun Vurgun, Mustafa Ethem Erboğa, Ali Helvacı (88' Alper Kadir Duruk)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Serbest, Emre Akbulut (46' Yusuf Yıldırım), Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak (62' Tuncay Kılıç), Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Emre Yıldırım, Habib Uzun (73' Hasan Gündem)
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Soysal, Fatih Deveci, Barış Sun, Şevket Teker
Goller: DK 33: Taygun Vurgun (Kızılcabölükspor), DK 42: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 57: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor), DK 61: Ramazan Karaca (Aydınspor 1923), DK 75: Osman Berk Kınlı (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: DK 45: Mesut Uzun (Aydınspor 1923)
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