Çorum Bel. 0 - Payas Bel. 1
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Çorum Bel. ile Payas Bel. Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 1-0 kazandı.
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Yakup Yiğit, Taner Gürsoy (76' Yasin Dülger), Mert Sarı, Özgür Kedikli (76' Selim Dilli), Salim Uzun (59' Doğan Can Davas), Emre Okur, Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Payas Bel.: Suphi Dağ, Koray Kurt (76' Hasan Kaşıkara), Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Tevfik Şanver, Zeki Korkmaz (59' Çetin Turan), Fatih Baydemir, Gökhan Çırak (90' Necmi Çoban), Deniz Karadeniz, İhsan Uğur Göktaş, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Servet Bozkurt, Salih Soydan
Gol: DK 86: Gökhan Çırak (Payas Bel.)
Sarı Kart: DK 45: Koray Kurt (Payas Bel.)
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