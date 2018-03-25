Tire 1922 Spor 1 - Van BŞB 2
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Tire 1922 Spor ile Van BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.
Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Güner Okay (61' Cemal Şener), Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (67' Bertuğ Bayar), Mümin Talip Pazarlı, Sefa Durmuş (85' Tolunay Yurtseven), Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Van BŞB: Sefa Demirses, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Zekeriya Çakırca, Gökhan Çakır, Emrah Tacir (90' Tayfun Aydoğan), Emre Toptan (66' Tahir Kurtuluş), Sedat Komi, Baran Basut (83' Ali Kuleli)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tarık Güldal, Fahri Dere, Yasin Kılıç, Adem Bozkurt
Goller: DK 74: Bertuğ Bayar (Tire 1922 Spor), DK 78: Tahir Kurtuluş (Van BŞB), DK 82: Mutlu İlengöz (Van BŞB)
Sarı Kartlar: DK 69: Emrah Tacir (Van BŞB), DK 90: Zekeriya Çakırca (Van BŞB), DK 90: Fahrettin Bıyıklı (Van BŞB)
Fikstürü - Puan Durumu
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