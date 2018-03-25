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Amed Sportif 0 - Sancaktepe Bel. 2
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AMED SPORTİF 0 - SANCAKTEPE BEL. 2

Amed Sportif 0 - Sancaktepe Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Amed Sportif ile Sancaktepe Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.

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Amed Sportif 0 - Sancaktepe Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Amed Sportif ile Sancaktepe Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.

Amed Sportif: Zülküf Özer, Ercan Çapar (66' Okan Dernek), Oğuz Çetinkaya, İbrahim Sürgülü, Ferat Yaşar, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Muhammed Burak Taşdemir, Timur Kosovalı, Muhammet Yılmaz

Teknik Direktör:

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Yener Demirci, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin (88' Hamza Küçükköylü), Süleyman Olgun, Melik Derin (81' Alaattin Hamza Ok), Caner Solmaz, Selim Kayacı (79' Mertcan Aktaş), İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Ercan Aydın, Caner Eroğlu, Metehan Alpat

Goller: DK 11: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 90: Mertcan Aktaş (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 32: Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif), DK 32: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 39: Mansur Çalar (Amed Sportif), DK 41: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.)

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