﻿
Sultanbeyli Bel. 1 - Osmaniyespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

SULTANBEYLİ BEL. 1 - OSMANİYESPOR 1

Sultanbeyli Bel. 1 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

272 Okunma

Sultanbeyli Bel. 1 - Osmaniyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Hasan Üstübücü (57' Gökhan Cingirt), Fatih Dalgıç, Hakan Akman (79' Semih Ergül), Anıl Gir (85' Serkan Silan), Feyzullah Şahin Güneş

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Osmaniyespor: Ahmet Önal, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Onur Kızıltaş, Soner Ergençay, Burak Sarı, Selçuk Kaban, Sergen Ekinci (80' Gökhan Göz), Koray Kurt (87' Selim Avcı), Süleyman Güneş (46' Emrah Bedir)

Teknik Direktör:

Hakem: Muhammetali Metoğlu, Ozan Andaç Göral, Okan Gürdiş, Yasin Kalcıoğlu

Goller: DK 44: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 63: Soner Ergençay (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 43: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.), DK 47: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.), DK 73: Burak Sarı (Osmaniyespor), DK 80: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 90: Bilal Kılıç (Osmaniyespor), DK 90: Hasan Kaya (Sultanbeyli Bel.)

﻿

İşte Sultanbeyli Bel. - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler
Sultanbeyli Bel. 2 - Adliyespor 1
Sultanbeyli Bel. - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Büyükçekmece Tepecikspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿