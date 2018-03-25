Sultanbeyli Bel. 1 - Osmaniyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Hasan Üstübücü (57' Gökhan Cingirt), Fatih Dalgıç, Hakan Akman (79' Semih Ergül), Anıl Gir (85' Serkan Silan), Feyzullah Şahin Güneş
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Osmaniyespor: Ahmet Önal, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Onur Kızıltaş, Soner Ergençay, Burak Sarı, Selçuk Kaban, Sergen Ekinci (80' Gökhan Göz), Koray Kurt (87' Selim Avcı), Süleyman Güneş (46' Emrah Bedir)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Muhammetali Metoğlu, Ozan Andaç Göral, Okan Gürdiş, Yasin Kalcıoğlu
Goller: DK 44: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 63: Soner Ergençay (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 20: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 43: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.), DK 47: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.), DK 73: Burak Sarı (Osmaniyespor), DK 80: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 90: Bilal Kılıç (Osmaniyespor), DK 90: Hasan Kaya (Sultanbeyli Bel.)
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