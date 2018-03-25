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Cizrespor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2
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CİZRESPOR 1 - TARSUS İDMAN YURDU 2

Cizrespor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Cizrespor ile Tarsus İdman Yurdu Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.

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Cizrespor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Cizrespor ile Tarsus İdman Yurdu Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.

Cizrespor: Burak Kapan, Erhan Eren, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Hurşut Meriç (73' Cemre Atmaca), Gökhan Ünver, Mazlum Öndil (46' Önder Karaboğa), Özer Ercili, Vedat Aydın (86' Osman Doğru), Mustafa Coşkun

Teknik Direktör: Orhan Uçak

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Yılmaz Can Taşkıran, Alper Yener (78' Mahmut Metin), Ergun Cengiz (90' Mümin Aysever), Ferhat Duman

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Serkan Önsal, Mehmet Akıncık, Kadir Beyaz, Levent Gümüşdere

Goller: DK 29: Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu), DK 48: Mustafa Coşkun (Cizrespor), DK 86: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: DK 40: Özer Ercili (Cizrespor), DK 48: Mustafa Coşkun (Cizrespor), DK 70: Evren Horozal (Cizrespor), DK 70: Önder Karaboğa (Cizrespor), DK 84: İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı Kart: DK 16: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu)

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