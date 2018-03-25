Cizrespor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Cizrespor ile Tarsus İdman Yurdu Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.
Cizrespor: Burak Kapan, Erhan Eren, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Hurşut Meriç (73' Cemre Atmaca), Gökhan Ünver, Mazlum Öndil (46' Önder Karaboğa), Özer Ercili, Vedat Aydın (86' Osman Doğru), Mustafa Coşkun
Teknik Direktör: Orhan Uçak
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Yılmaz Can Taşkıran, Alper Yener (78' Mahmut Metin), Ergun Cengiz (90' Mümin Aysever), Ferhat Duman
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Önsal, Mehmet Akıncık, Kadir Beyaz, Levent Gümüşdere
Goller: DK 29: Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu), DK 48: Mustafa Coşkun (Cizrespor), DK 86: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 40: Özer Ercili (Cizrespor), DK 48: Mustafa Coşkun (Cizrespor), DK 70: Evren Horozal (Cizrespor), DK 70: Önder Karaboğa (Cizrespor), DK 84: İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu)
Kırmızı Kart: DK 16: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.