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Şanlıurfaspor 2 - Karşıyaka 1
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ŞANLIURFASPOR 2 - KARŞIYAKA 1

Şanlıurfaspor 2 - Karşıyaka 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Şanlıurfaspor ile Karşıyaka Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Karşıyaka 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Şanlıurfaspor ile Karşıyaka Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Fahri Tatan (66' Sercan Kaya), Oğuzhan Türk (83' Fevzi Özkan), Hüseyin Kala, Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu, Yasin Ozan (46' Mehmet Albayrak)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Metin Peker, Onur Kıntaş, Mustafa Değirmenci, Battal Demirbilek (46' Mahmut Temür), Arif Cılak (73' Muhammet Fatih Öztekin), Harun Atalay, Görkem Ali Kınay, Doğukan İnci, Tayfun Pektürk (86' Mahir Aydın)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Cihan Aydın, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Cankut Gönenç, Mehmet Güngör

Goller: DK 44: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 45: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 90: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 45: Fahri Tatan (Şanlıurfaspor), DK 64: Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor), DK 83: Harun Atalay (Karşıyaka)

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