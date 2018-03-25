A. Selçukspor 5 - Kırklarelispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında A. Selçukspor ile Kırklarelispor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 5-1 kazandı.
A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ali Yaşar, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ak (59' Onurcan Güler), İbrahim Serdar Aydın (84' Faruk Uzundere), Sertan Yiğenoglu, Ayberk Altan (74' Batu Han Hidayetoğlu), Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (68' Metincan Cici), Davut Babur, Osman Torun, Enis Çeliksu (63' Tekin Adar), Mehmet Menderes Önkuzu (46' Ahmet Baykal), Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Batuhan Gültek, H. Mehmet Ekmekyermez, M.murat Emre, Adem Cinek
Goller: DK 6: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 36: Mehmet Menderes Önkuzu (Kırklarelispor), DK 37: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 49: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 75: Onurcan Güler (A. Selçukspor), DK 87: Ali Yaşar (A. Selçukspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 10: Kadir Kaan Özdemir (A. Selçukspor), DK 45: Enis Çeliksu (Kırklarelispor)
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