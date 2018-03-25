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A. Selçukspor 5 - Kırklarelispor 1
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A. SELÇUKSPOR 5 - KIRKLARELİSPOR 1

A. Selçukspor 5 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında A. Selçukspor ile Kırklarelispor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 5-1 kazandı.

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A. Selçukspor 5 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında A. Selçukspor ile Kırklarelispor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 5-1 kazandı.

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ali Yaşar, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ak (59' Onurcan Güler), İbrahim Serdar Aydın (84' Faruk Uzundere), Sertan Yiğenoglu, Ayberk Altan (74' Batu Han Hidayetoğlu), Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (68' Metincan Cici), Davut Babur, Osman Torun, Enis Çeliksu (63' Tekin Adar), Mehmet Menderes Önkuzu (46' Ahmet Baykal), Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Batuhan Gültek, H. Mehmet Ekmekyermez, M.murat Emre, Adem Cinek

Goller: DK 6: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 36: Mehmet Menderes Önkuzu (Kırklarelispor), DK 37: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 49: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 75: Onurcan Güler (A. Selçukspor), DK 87: Ali Yaşar (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 10: Kadir Kaan Özdemir (A. Selçukspor), DK 45: Enis Çeliksu (Kırklarelispor)

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İşte A. Selçukspor - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler
Kırklarelispor 0 - Fatih Karagümrük 0
Kırklarelispor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fethiyespor 0 - A. Selçukspor 1
Fethiyespor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1
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