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Fethiyespor 3 - Niğde Belediyespor 1
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FETHİYESPOR 3 - NİĞDE BELEDİYESPOR 1

Fethiyespor 3 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fethiyespor ile Niğde Belediyespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fethiyespor 3-1 kazandı.

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Fethiyespor 3 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fethiyespor ile Niğde Belediyespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 3-1 kazandı.

Fethiyespor: Eser Altın, Erdi Bakırcı, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney (85' Cemil Adıcan), Anıl Taşdemir (61' Mustafa Diler), Kazım Dülger, Metin Sevinç, Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Ahmet Dereli (90' Umut Sözen)

Teknik Direktör: Levent Eriş

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Volkan Özcan (34' Mehmet Feyzi Yıldırım), Hakan Çevik, Serdar Birer, Eren Tokat, Sefa Aksoy, Cabir Coşar, Uğur Ayhan, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Öztürk, Ömürcan Yıldırımlı

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Gürel Uzuner, Mert Türk, Cengizhan Öztürk, Mustafa Hakan Belder

Goller: DK 11: Emrullah Yıldırım (Fethiyespor), DK 19: Mehmet Gürkan Öztürk (Niğde Belediyespor), DK 45: Üstün Bilgi (Fethiyespor), DK 64: Üstün Bilgi (Fethiyespor)

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