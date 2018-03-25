Fethiyespor 3 - Niğde Belediyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fethiyespor ile Niğde Belediyespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 3-1 kazandı.
Fethiyespor: Eser Altın, Erdi Bakırcı, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney (85' Cemil Adıcan), Anıl Taşdemir (61' Mustafa Diler), Kazım Dülger, Metin Sevinç, Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Ahmet Dereli (90' Umut Sözen)
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Volkan Özcan (34' Mehmet Feyzi Yıldırım), Hakan Çevik, Serdar Birer, Eren Tokat, Sefa Aksoy, Cabir Coşar, Uğur Ayhan, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Öztürk, Ömürcan Yıldırımlı
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gürel Uzuner, Mert Türk, Cengizhan Öztürk, Mustafa Hakan Belder
Goller: DK 11: Emrullah Yıldırım (Fethiyespor), DK 19: Mehmet Gürkan Öztürk (Niğde Belediyespor), DK 45: Üstün Bilgi (Fethiyespor), DK 64: Üstün Bilgi (Fethiyespor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.