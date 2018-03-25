Afjet Afyonspor 2 - İnegölspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile İnegölspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, İsmet Benli, Ali Kılıç, Erdi Zengin, Yasin Yener (89' Timuçin Aşcıgil), Emre Pehlivan (61' Tugay Adamcıl), Ersel Aslıyüksek, Aykut Uluç (68' Oltan Karakullukçu)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Ali Sakal (90' Uğur Parlak), Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan (77' Barış Sinan Üstün), Enes Bayır, Enes Ata (83' Ahmet Hakan Şahin)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Aykut Küçük, Ahmet Ulu, Eren Özyemişcioğlu
Goller: DK 4: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 55: Raif Demir (İnegölspor), DK 79: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 60: Emre Pehlivan (Afjet Afyonspor ), DK 63: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 68: Gökhan Kurumuş (İnegölspor), DK 80: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )
Kırmızı Kart: DK 90: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor )
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.