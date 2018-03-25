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Afjet Afyonspor 2 - İnegölspor 1
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AFJET AFYONSPOR 2 - İNEGÖLSPOR 1

Afjet Afyonspor 2 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile İnegölspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

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Afjet Afyonspor 2 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile İnegölspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, İsmet Benli, Ali Kılıç, Erdi Zengin, Yasin Yener (89' Timuçin Aşcıgil), Emre Pehlivan (61' Tugay Adamcıl), Ersel Aslıyüksek, Aykut Uluç (68' Oltan Karakullukçu)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Ali Sakal (90' Uğur Parlak), Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan (77' Barış Sinan Üstün), Enes Bayır, Enes Ata (83' Ahmet Hakan Şahin)

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Hakem: Adem Sarıtaş, Aykut Küçük, Ahmet Ulu, Eren Özyemişcioğlu

Goller: DK 4: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 55: Raif Demir (İnegölspor), DK 79: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 60: Emre Pehlivan (Afjet Afyonspor ), DK 63: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 68: Gökhan Kurumuş (İnegölspor), DK 80: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )

Kırmızı Kart: DK 90: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor )

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