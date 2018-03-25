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E.Velimeşespor 1 - Anagold 24Erzincanspor 2
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E.VELİMEŞESPOR 1 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2

E.Velimeşespor 1 - Anagold 24Erzincanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında E.Velimeşespor ile Anagold 24Erzincanspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 2-1 kazandı.

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E.Velimeşespor 1 - Anagold 24Erzincanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında E.Velimeşespor ile Anagold 24Erzincanspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 2-1 kazandı.

E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Selçuk Baştürk, Halil İbrahim Yazğılı (64' Fahri Eren Pamuk), Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, İlhan Aslanoğlu, Emre Karadağ, Caner Karuk, Metehan Mimaroğlu (80' Ayhan Gençtürk), Semih Kahraman, İbrahim Fatih Dilek

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Anagold 24Erzincanspor: Bahadır Kaya, Ferhat Çoban, Gökhan Payal, Barış Sağır, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Cebrail Serçek, Hüseyin Çiray (70' Sefa Küpeli), Serkan Yola (45' Emir Can Sayar), Atilla Aybars Garhan, Ufuk Er (90' Serhat Keskinsoy)

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Hakem: Hasan Ertuğan, Abdullah Melih Karaduman, Ahmet Gökhan Bal, Ali Can Soydal

Goller: DK 28: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 32: Emre Karadağ (E.Velimeşespor), DK 37: Ufuk Er (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Hüseyin Çiray (Anagold 24Erzincanspor), DK 78: Caner Karuk (E.Velimeşespor)

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