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Mersin İdmanyurdu 1 - Menemen Bel. 3
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MERSİN İDMANYURDU 1 - MENEMEN BEL. 3

Mersin İdmanyurdu 1 - Menemen Bel. 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Menemen Bel. Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-1 kazandı.

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Mersin İdmanyurdu 1 - Menemen Bel. 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Menemen Bel. Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-1 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Bekir Can Sönmez, Mert Arabacı, Mustafa Çiçekli (82' Mert Ünel), Doğukan Ateş, Emrah Özyaylaz, Emre Can Dönmez, Oğuz Can Yorulmuş, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Batuhan Yarbaşar (62' Enes Samet Toprak)

Teknik Direktör: Nasır Belci

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Samet Günhan (61' Ozan Papaker), Semih Ceylan (26' Furkan Bayır), Mert Kula, Mustafa Şen, Taşkın Çalış, Kerem Bulut (73' Yıldıray Koçal), Murat Erdemir, Yasin Güreler, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Barış Çardaklı, Aykut Onar, Aytaç Geçgel

Goller: DK 28: Furkan Bayır (Menemen Bel.), DK 46: Emir Kaan Gültekin (Mersin İdmanyurdu), DK 73: Yıldıray Koçal (Menemen Bel.), DK 78: Ozan Papaker (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 72: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Furkan Bayır (Menemen Bel.)

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