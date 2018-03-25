Darıca G.Birliği 4 - 1461 Trabzon 0
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Darıca G.Birliği ile 1461 Trabzon Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 4-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun (71' Kerem Kaya), Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Emrullah Kokoç, Halil Çelik, Aziz Kızılgün, Bünyamin Karataş, Doğancan Aynacı, Görkem Güven (63' Enes Subaşı)
Teknik Direktör: Mehmet Kılıç
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1461 Trabzon: Furkan Taş, Erhan Kurt, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Yüksel Şişman (81' Murat Cem Akpınar), Melih Kabasakal, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Gökhan Aydaş (60' Furkan Tütüncü), Ali Han Tunçer (55' Ahmet Eren)
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Özkul, Berkay Daban, Serhat Tan
Goller: DK 16: Görkem Güven (Darıca G.Birliği), DK 37: Emrullah Kokoç (Darıca G.Birliği), DK 50: Görkem Güven (Darıca G.Birliği), DK 57: Görkem Güven (Darıca G.Birliği)
Sarı Kart: DK 45: Yüksel Şişman (1461 Trabzon)
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