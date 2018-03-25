﻿
Darıca G.Birliği 4 - 1461 Trabzon 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DARICA G.BİRLİĞİ 4 - 1461 TRABZON 0

Darıca G.Birliği 4 - 1461 Trabzon 0

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Darıca G.Birliği ile 1461 Trabzon Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 4-0 kazandı.

339 Okunma

Darıca G.Birliği 4 - 1461 Trabzon 0

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Darıca G.Birliği ile 1461 Trabzon Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 4-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun (71' Kerem Kaya), Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Emrullah Kokoç, Halil Çelik, Aziz Kızılgün, Bünyamin Karataş, Doğancan Aynacı, Görkem Güven (63' Enes Subaşı)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

1461 Trabzon: Furkan Taş, Erhan Kurt, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Yüksel Şişman (81' Murat Cem Akpınar), Melih Kabasakal, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Gökhan Aydaş (60' Furkan Tütüncü), Ali Han Tunçer (55' Ahmet Eren)

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Özkul, Berkay Daban, Serhat Tan

Goller: DK 16: Görkem Güven (Darıca G.Birliği), DK 37: Emrullah Kokoç (Darıca G.Birliği), DK 50: Görkem Güven (Darıca G.Birliği), DK 57: Görkem Güven (Darıca G.Birliği)

Sarı Kart: DK 45: Yüksel Şişman (1461 Trabzon)

﻿

Darıca G.Birliği - 1461 Trabzon sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Turgutluspor 0 - Darıca G.Birliği 0
İşte Turgutluspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler
1461 Trabzon 8 - K.Erciyesspor 1
1461 Trabzon - K.Erciyesspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Darıca G.Birliği 4 - Diyarbekirspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿