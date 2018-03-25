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Z. Kömürspor 0 - Hacettepe Spor 0
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Z. KÖMÜRSPOR 0 - HACETTEPE SPOR 0

Z. Kömürspor 0 - Hacettepe Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Z. Kömürspor ile Hacettepe Spor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Z. Kömürspor 0 - Hacettepe Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Z. Kömürspor ile Hacettepe Spor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Mustafa Söylemez, Kamil İçer, Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Semih Beyaz (78' Uğur Durmuş), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Mustafa Tahir Babaoğlu (69' Cömert Kandemir)

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Çağrı Bülbül (65' Serdarcan Eralp), Mahmut Bilir, Kadir Arı (62' Orhan Evci), Soner Dikmen, Hüseyin Çolak, Noyan Öz (88' Berat Ayberk Özdemir)

Teknik Direktör:

Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Ogün Kamacı, Mehmet Can Küçük, Ömer Şivka

Sarı Kartlar: DK 45: Mustafa Tahir Babaoğlu (Z. Kömürspor), DK 58: Kamil İçer (Z. Kömürspor), DK 79: Uğur Durmuş (Z. Kömürspor)

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