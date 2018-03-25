Pazarspor 3 - A. Bağcılar 1
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Pazarspor ile A. Bağcılar Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 3-1 kazandı.
Pazarspor: Salih Şenbaş, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Ufuk Buncukçu, Oğuzhan Birben (72' Mehmet Aytemiz), Turgay An, Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben, Mert Özmen, Sinan Uzun (62' Cihad Ateş), Sinan Yazıcı (76' Altan Aksoy)
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
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A. Bağcılar: Burak Onur, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Sezer Yıldırım (80' Furkan Zengin), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Özcan Aydın (46' Bertuğ Başdemir), Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu (62' Uğur Gezen)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Necdet Çelik, Murat Emre Koçyiğit
Goller: DK 15: Mehmet Mert Özkaptan (Pazarspor), DK 45: Sinan Uzun (Pazarspor), DK 45: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 79: Turgay An (Pazarspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Güney Polat (A. Bağcılar), DK 29: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 54: Oğuzhan Birben (Pazarspor), DK 57: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 71: Maksut Birben (Pazarspor), DK 72: Taha Batuhan Yayıkcı (Pazarspor), DK 77: Sezer Yıldırım (A. Bağcılar), DK 80: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 81: Mehmet Aytemiz (Pazarspor)
Kırmızı Kartlar: DK 37: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 86: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar)
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