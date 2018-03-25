﻿
Pazarspor 3 - A. Bağcılar 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

PAZARSPOR 3 - A. BAĞCILAR 1

Pazarspor 3 - A. Bağcılar 1

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Pazarspor ile A. Bağcılar Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pazarspor 3-1 kazandı.

393 Okunma

Pazarspor 3 - A. Bağcılar 1

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Pazarspor ile A. Bağcılar Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 3-1 kazandı.

Pazarspor: Salih Şenbaş, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Ufuk Buncukçu, Oğuzhan Birben (72' Mehmet Aytemiz), Turgay An, Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben, Mert Özmen, Sinan Uzun (62' Cihad Ateş), Sinan Yazıcı (76' Altan Aksoy)

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

A. Bağcılar: Burak Onur, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Sezer Yıldırım (80' Furkan Zengin), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Özcan Aydın (46' Bertuğ Başdemir), Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu (62' Uğur Gezen)

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Necdet Çelik, Murat Emre Koçyiğit

Goller: DK 15: Mehmet Mert Özkaptan (Pazarspor), DK 45: Sinan Uzun (Pazarspor), DK 45: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 79: Turgay An (Pazarspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Güney Polat (A. Bağcılar), DK 29: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 54: Oğuzhan Birben (Pazarspor), DK 57: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 71: Maksut Birben (Pazarspor), DK 72: Taha Batuhan Yayıkcı (Pazarspor), DK 77: Sezer Yıldırım (A. Bağcılar), DK 80: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 81: Mehmet Aytemiz (Pazarspor)

Kırmızı Kartlar: DK 37: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 86: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar)

﻿

Pazarspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
A. Bağcılar 2 - E.Velimeşespor 1
A. Bağcılar - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...
Yeşil Bursa 0 - Pazarspor 2
Yeşil Bursa - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Muğlaspor 1 - A. Bağcılar 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿