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Sivas Belediyespor 1 - Bodrum Bel. 2
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SİVAS BELEDİYESPOR 1 - BODRUM BEL. 2

Sivas Belediyespor 1 - Bodrum Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Sivas Belediyespor ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-1 kazandı.

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Sivas Belediyespor 1 - Bodrum Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Sivas Belediyespor ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-1 kazandı.

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Abdullah Karmil (82' Ozan Kılıçoğlu), Ali Aydın, Tunay Acar, Fatih Çiplak (54' Serhat Mutlu), Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Samet Katanalp (70' Hakan Yağmurkaya), Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Eren Görür

Teknik Direktör: Cevat İrez

Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Emre Balak, Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Erçağ Evirgen (67' Erhan Karayer), Emre Şahin (89' Şaban Yılmaz Genişyürek), Medeni Bingöl, Abdullah Balıkçı (72' Mehmet İncebacak), Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Hakem: Celal Bayraklı, Murat Taşçıkar, Abdulkadir Döner, Onur Bingöl

Goller: DK 50: Erçağ Evirgen (Bodrum Bel.), DK 70: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 76: Emre Şahin (Bodrum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 44: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 52: Emre Balak (Bodrum Bel.), DK 90: Muhammed Birkan Tetik (Bodrum Bel.)

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