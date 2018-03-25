Sivas Belediyespor 1 - Bodrum Bel. 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Sivas Belediyespor ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-1 kazandı.
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Abdullah Karmil (82' Ozan Kılıçoğlu), Ali Aydın, Tunay Acar, Fatih Çiplak (54' Serhat Mutlu), Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Samet Katanalp (70' Hakan Yağmurkaya), Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Eren Görür
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Emre Balak, Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Erçağ Evirgen (67' Erhan Karayer), Emre Şahin (89' Şaban Yılmaz Genişyürek), Medeni Bingöl, Abdullah Balıkçı (72' Mehmet İncebacak), Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Celal Bayraklı, Murat Taşçıkar, Abdulkadir Döner, Onur Bingöl
Goller: DK 50: Erçağ Evirgen (Bodrum Bel.), DK 70: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 76: Emre Şahin (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 44: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 52: Emre Balak (Bodrum Bel.), DK 90: Muhammed Birkan Tetik (Bodrum Bel.)
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