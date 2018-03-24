Gölcükspor 1 - Diyarbekirspor 4
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Gölcükspor ile Diyarbekirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 4-1 kazandı.
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Furkan Saki, Murat Can Koçak (47' Cenk Cengiz), Furkan Özyapı, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (67' Ahmet Özer), Sedat Cengiz, Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer (64' Emre Kart), Oktay Balcı
Teknik Direktör: Serdal Eroy
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Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Emrah Kiraz, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Mehmet Özdıraz, Taner Yıldız (90' İbrahim Has), Muhammed Akarslan, Umut Dilek (81' Aykut Çift), Fatih Ergen, Mustafa Aydoğdu (88' Arda Havar)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Vedat Demir, Ozan Bekar, Batuhan Bayar
Goller: DK 27: Muhammed Akarslan (Diyarbekirspor), DK 63: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 88: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 90: Tugay Kırcalı (Diyarbekirspor), DK 90: İbrahim Demirer (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 16: İbrahim Demirer (Gölcükspor), DK 45: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 62: Mustafa Aydoğdu (Diyarbekirspor), DK 72: Emre Tosun (Diyarbekirspor)
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