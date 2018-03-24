Hatayspor 2 - Eyüpspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Hatayspor ile Eyüpspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Sadi Karaduman (46' Serkan Koç), Murat Paluli, Oğuz Kocabal (72' Mithat Yaşar), Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz, Hamza Gür, Sinan Kurumuş (87' Taha Balcı)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Eyüpspor: Evren Özyiğit, Yüksel Kayaalp (84' Atakan Arslan), Dede Çelik, Vahit Yaşar, Doğukan Bad, Bilal Gülden, İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz, Berkan Burak Turan, Serkan Çalık (78' Gencay Erten), Kıvanç Salihoğlu (44' Mehmet Kodeş)
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Vargün, Murat Tuğberk Curbay, Lütfullah Aslan
Goller: DK 51: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 61: Serkan Çalık (Eyüpspor), DK 77: Soner Örnek (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Volkan Altınsoy (Hatayspor), DK 35: Yüksel Kayaalp (Eyüpspor), DK 53: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 60: Kubilay Akyüz (Eyüpspor), DK 86: Akın Alkan (Hatayspor), DK 90: Soner Örnek (Hatayspor)
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