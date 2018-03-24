Tuzlaspor 2 - Bucaspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Tuzlaspor ile Bucaspor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 2-1 kazandı.
Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Lider Koç, Can Demir Aktav, Turgay Gölbaşı, Hacı Mustafa Karabulut (88' Faruk Yaldıran), Gökcan Kaya, Sadık Baş (90' Hüseyin Atalay), Murat Yılmaz, Berat Ali Genç (70' Emre Keleşoğlu)
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Onur Alkan (84' Cuma Menize), İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu (80' Deniz Pero), Saruhan Fındıkcı (88' Devrim Bekar), İlyas Çakmak
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Kadir Kantekin, Mehmet Pekmezci, Barkın Kara
Goller: DK 39: Sadık Baş (Tuzlaspor), DK 45: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 63: Emre Toraman (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Lider Koç (Tuzlaspor), DK 57: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 78: Emre Toraman (Bucaspor), DK 80: Emre Özkan (Bucaspor)
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