Fatih Karagümrük 1 - Sakaryaspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk (76' Özer Kutlu), Can Morgül, Burak Göksel (84' Engin Güngör), Hasan Ülker, Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu (90' Sadık Eren Yıldırım), Emir Gökçe
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
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Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Burak Bekaroğlu, Ferhat Yazgan, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz (78' Sezer Badur), Tufan Kelleci, Ramazan Civelek (66' Batuhan Karadeniz), Mahir Sağlık, Yunus Emre Yalçın (46' Cem Ekinci)
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün, Mustafa Murat Oğuz
Goller: DK 2: Mahir Sağlık (Sakaryaspor), DK 26: Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), DK 71: Mahir Sağlık (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük), DK 41: Yunus Emre Yalçın (Sakaryaspor), DK 41: Emir Gökçe (Fatih Karagümrük)
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