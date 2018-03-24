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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Tekirdağspor 3
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 - TEKİRDAĞSPOR 3

Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tekirdağspor 3-1 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 3-1 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Emrah Yollu, Yusuf Atay, Mehmet Arı (76' Hakan Esa), Recep Metin, Yılmaz Lüle (63' Deniz Yanılmaz), Fırat Bozkurt, Aykut Çakay

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Tekirdağspor: Onur Parlar, Mert Güney, Burak Aydın, Berk Akıncı (62' Emre Kars), Cihan Saydam, Mert Yıldız, Nurullah Serbest, İbrahim Can Köse, Tarkan Hancı (74' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Vedat Saygı, Mücahit Özkul (36' Rıza Çetiner)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Çağlar Öztürk, Emre Korkmaz

Goller: DK 15: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 19: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 70: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 89: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Berk Akıncı (Tekirdağspor), DK 29: Burak Aydın (Tekirdağspor), DK 30: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 40: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 72: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 79: Mert Güney (Tekirdağspor), DK 83: Onur Parlar (Tekirdağspor), DK 90: Nurullah Serbest (Tekirdağspor)

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