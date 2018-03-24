Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Tekirdağspor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 3-1 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Emrah Yollu, Yusuf Atay, Mehmet Arı (76' Hakan Esa), Recep Metin, Yılmaz Lüle (63' Deniz Yanılmaz), Fırat Bozkurt, Aykut Çakay
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Tekirdağspor: Onur Parlar, Mert Güney, Burak Aydın, Berk Akıncı (62' Emre Kars), Cihan Saydam, Mert Yıldız, Nurullah Serbest, İbrahim Can Köse, Tarkan Hancı (74' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Vedat Saygı, Mücahit Özkul (36' Rıza Çetiner)
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Çağlar Öztürk, Emre Korkmaz
Goller: DK 15: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 19: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 70: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 89: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Berk Akıncı (Tekirdağspor), DK 29: Burak Aydın (Tekirdağspor), DK 30: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 40: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 72: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 79: Mert Güney (Tekirdağspor), DK 83: Onur Parlar (Tekirdağspor), DK 90: Nurullah Serbest (Tekirdağspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.