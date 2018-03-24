Düzyurtspor 1 - Arsinspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Düzyurtspor ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 1-0 kazandı.
Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Murat Kan (66' Nurullah Dağaşan), Emre Akgün, Miraç Acer, Ali Kemal Başaran (82' Necati Baş), Hakan Aydın (88' Mahmut Emin Kabul), Sami Emirhan Kayıkçı, Taha Gür, Taşkın Kartal
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Mücahit Çakır, Caner İlyas, Mesut Yaylı (46' Mahmut Bektaş), Haluk Ulaşoğlu (71' Recep Kuşcu), İlhan Faruk Es, Bekir Can Kara (54' Yiğit Kabasoğlu), Miraç Çakmak, Onur Berber
Teknik Direktör: Sinan Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Egemen Artun, Sezgin Şahbaz, Emrah Uluçay, Murat Göze
Gol: DK 35: Erdinç Kedikli (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Mücahit Çakır (Arsinspor), DK 35: Erdinç Kedikli (Düzyurtspor), DK 80: Mahmut Bektaş (Arsinspor), DK 90: Adem Kaba (Arsinspor)
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