Orhangazispor 1 - Düzcespor 4
TFF 3.Lig 1.Grup 28. haftasında Orhangazispor ile Düzcespor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 4-1 kazandı.
Orhangazispor: Erman Öztürk, Yunus Topçu, Muammer Erdoğdu, Uğur Adem Gezer, Kadir Gezer (76' Alperen Topçular), Serkan Çelik, Mustafa Yüksektepe (68' Abdülkerim Kılıç), Yunus Emre Mest, Gökhan Öztürk (62' Atahan Mehmet Kömürlü), Ercan Karaca, Emre Aktaş
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
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Düzcespor: Ali Alper Doğan, Zihni Aydın, Burçak Özkanca (46' İbrahim Kıymaz), Hayrettin Cengiz (62' Ahmet Üner), Ebu Sıddık Çelik, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik
Teknik Direktör: Timur Şahinel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz, Sezer Polat
Goller: DK 45: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 55: Ebu Sıddık Çelik (Düzcespor), DK 59: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 63: Ahmet Üner (Düzcespor), DK 90: Ercan Karaca (Orhangazispor)
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