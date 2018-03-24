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Orhangazispor 1 - Düzcespor 4
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ORHANGAZİSPOR 1 - DÜZCESPOR 4

Orhangazispor 1 - Düzcespor 4

TFF 3.Lig 1.Grup 28. haftasında Orhangazispor ile Düzcespor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzcespor 4-1 kazandı.

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Orhangazispor 1 - Düzcespor 4

TFF 3.Lig 1.Grup 28. haftasında Orhangazispor ile Düzcespor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 4-1 kazandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, Yunus Topçu, Muammer Erdoğdu, Uğur Adem Gezer, Kadir Gezer (76' Alperen Topçular), Serkan Çelik, Mustafa Yüksektepe (68' Abdülkerim Kılıç), Yunus Emre Mest, Gökhan Öztürk (62' Atahan Mehmet Kömürlü), Ercan Karaca, Emre Aktaş

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Düzcespor: Ali Alper Doğan, Zihni Aydın, Burçak Özkanca (46' İbrahim Kıymaz), Hayrettin Cengiz (62' Ahmet Üner), Ebu Sıddık Çelik, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik

Teknik Direktör: Timur Şahinel

Hakem: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz, Sezer Polat

Goller: DK 45: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 55: Ebu Sıddık Çelik (Düzcespor), DK 59: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 63: Ahmet Üner (Düzcespor), DK 90: Ercan Karaca (Orhangazispor)

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