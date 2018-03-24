Altay 2 - Silivrispor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Altay ile Silivrispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (46' İbrahim Akın), Fatih Gül (47' Maksut Taşkıran), Ferhat Çulcuoğlu, Ozan Sol (71' Hüsamettin Yener), Murat Uluç, Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Silivrispor: Batuhan Ünsal, Süleyman Özdamar, Yusuf Onur Arıkan, Eşref Korkmazoğlu, Ali Aytemur, Orhan Gülle (46' Barış Bakır), Tolgahan Erbay, Berkant Şahin Kök (46' Muhammed Öztürk), Tufan Zahid Arslan, İsmail Düzgün, Furkan Safi
Teknik Direktör: Tahir Şems Önal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Sancak, Mehmet Şengül, Mahmut Gülle, Murat Türkoğlu
Goller: DK 75: Murat Uluç (Altay), DK 77: Hüsamettin Yener (Altay)
Sarı Kartlar: DK 60: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor), DK 71: Maksut Taşkıran (Altay), DK 77: Ali Aytemur (Silivrispor)
Kırmızı Kart: DK 65: Furkan Safi (Silivrispor)
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